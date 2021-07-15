Аксенов назвал суммы и срок выплаты компенсаций за утонувшие авто

Выплаты компенсаций за утрату автомобиля в результате стихийного бедствия в Крыму могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам ЖКХ. "Средства на возмещение ущерба от потери автотранспорта должны быть доведены до Крыма в начале следующей недели – в понедельник или вторник", – сообщил Аксенов. Он уточнил, что было принято решение компенсировать 40% стоимости автомобилей, если она превышала триста тысяч рублей, до 300 тысяч – в полном объеме.

Ранее сайт РИА Новости Крым рассказал , что по подсчетам властей, в Керчи от наводнения пострадало более 700, а в Ялте около 100 автомобилей.