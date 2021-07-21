Новости Крыма

Аксенов не исключил закрытия турсезона в Крыму

21 июля 2021, 12:11Туризм в Крыму

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Планов закрывать турсезон из-за обстановки с коронавирусом в Крыму пока нет, однако если ситуация "перевалит" катастрофическую отметку, то придется это сделать. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. По его словам, ограничить турпоток в Крым и ужесточить меры по профилактике коронавирусной инфекции в регионе просят крымчане в обращениях к главе РК.

"Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым. Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно пойти навстречу людям и закрыть полностью все и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете", – сказал Аксенов.

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