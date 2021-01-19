Новости Крыма

Аксенов объяснил уход министра ЖКХ срывом расселения аварийных домов

19 января 2021, 11:12Политика

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Программу по расселению аварийного жилья в Республике Крым признали "слабо работающей" и сорванной по итогам 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов на совещании о ходе реализации проектов в регионе.

"У нас есть слабо работающая программа – это аварийное жилье. Действительно, программа по итогам 2020 года сорвана. На сегодняшний день мы разработали ряд мероприятий, по которым пытаемся привлечь наших системных застройщиков Республики Крым для реализации данной программы в 2021-2022 годах", – пояснил Кабанов, добавив, что еще семь объектов по линии министерства ЖКХ не были введены в эксплуатацию по объективным причинам.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что "оргвыводы по данному министерству уже приняты". "Здесь решения уже приняты, министр у нас уволен", – уточнил он.

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