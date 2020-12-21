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Аксенов: опреснение – единственный выход для водоснабжения Крыма

Аксенов: опреснение – единственный выход для водоснабжения Крыма

21 декабря 2020, 11:24Общество

В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения региона.

"Одно дело – по Крыму смотреть баланс по источникам, которые по полям разбросаны, другое дело – подать эту воду в единую трубу, что практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход", – сообщил Аксенов. По словам главы республики, на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.

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