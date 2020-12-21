В районе Симферополя и Ялты нет значительных источников подземных вод, проблему дефицита воды может решить только опреснение. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения региона.

"Одно дело – по Крыму смотреть баланс по источникам, которые по полям разбросаны, другое дело – подать эту воду в единую трубу, что практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход", – сообщил Аксенов. По словам главы республики, на данный момент принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте. По другим регионам решения будут приняты на этой неделе.