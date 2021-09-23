Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера РК Евгения Кабанова. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.

"Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров РК согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года", – сказано в тексте документа.

Об отставке Кабанова, который занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года и курировал реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, стало известно в среду вечером. В четверг крымский парламент согласовал его отставку, решение было принято единогласно.