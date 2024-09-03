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Новости Крыма

Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину

Сегодня, 12:36Общество

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Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.

"Освободить Анюхину Анну Владимировну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, – заместителя председателя Совета министров в связи с истечением срока полномочий 23 сентября 2024 года", – сказано в сообщении.

Анна Анюхина заняла пост заместителя председателя Совета министров республики 17 июня 2020 года. До этого она пять лет возглавляла министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

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