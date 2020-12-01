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Аксенов ответил НАТО на обвинения в "наращивании военной мощи" в Крыму

Аксенов ответил НАТО на обвинения в "наращивании военной мощи" в Крыму

Сегодня, 11:36Политика

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал "обычной демагогией" заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь на полуострове.

"Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", – сообщил Аксенов в Facebook. Глава республики отметил, что мощь крымской группировки Вооруженных сил России "соответствует существующим угрозам" и является достаточной для того, чтобы "надежно и в полном объеме обеспечить безопасность" полуострова и его жителей. Ранее Столтенберг выразил возмущение тем, что Россия якобы "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе". По его словам, НАТО отвечает на это усилением присутствия на суше, на море и в воздухе.

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