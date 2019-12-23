Новости Крыма

Аксенов подписал указ о назначении Волченко министром курортов Крыма

Аксенов подписал указ о назначении Волченко министром курортов Крыма

23 декабря 2019, 14:52Новости

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Вадима Волченко министром курортов и туризма российского правительства Крыма.

Документ опубликован на сайте крымского правительства.

18 декабря депутаты подконтрольного России парламента Крыма на заседании согласовали кандидатуру Геннадия Нараева на должность главы российского Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также Вадима Волченко на должность руководителя Минкурортов российского правительства Крыма.

Вадим Волченко возглавляет Минкурортов Крыма с начала июля 2017 года. На этой должности он сменил Сергея Стрельбицкого. До назначения министром Волченко возглавлял подразделение российского информационного агентства "Россия Сегодня" в Симферополе. С ноября 2010 года до 27 февраля 2014 года занимал должность председателя республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх