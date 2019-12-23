Аксенов подписал указ о назначении Волченко министром курортов Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Вадима Волченко министром курортов и туризма российского правительства Крыма.

Документ опубликован на сайте крымского правительства.

18 декабря депутаты подконтрольного России парламента Крыма на заседании согласовали кандидатуру Геннадия Нараева на должность главы российского Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также Вадима Волченко на должность руководителя Минкурортов российского правительства Крыма.

Вадим Волченко возглавляет Минкурортов Крыма с начала июля 2017 года. На этой должности он сменил Сергея Стрельбицкого. До назначения министром Волченко возглавлял подразделение российского информационного агентства "Россия Сегодня" в Симферополе. С ноября 2010 года до 27 февраля 2014 года занимал должность председателя республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации.