Аксенов попросит Путина найти подрядчика для ремонта крымского водопровода

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти единого подрядчика для реконструкции систем водоснабжения в Крыму.

По словам Аксенова, Москва выделила около 7 млрд рублей на различные проекты, чтобы крымские власти приступили к подготовке проектно-сметной документации по ремонту сетей.

"Соответственно, с 2023 по 2025 год Крым получит финансирование в размере 150 млрд рублей на непосредственную работу. Все вопросы оговорены с правительством Российской Федерации и утверждены. При этом, понимая объем работ, стоящий перед нами, ожидаем появление крупного игрока рынка, который готов справиться с поставленной задачей. В этом случае готов обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой принять решение по определению единственного исполнителя в части ремонта сетей водоснабжения", – написал Аксенов.

Как утверждает глава Крыма, на полуострове уже ведется ремонт симферопольского коллектора и реконструкция Ялтинского тоннельного водовода.

"Это меры, которые позволят снять напряжение в Симферополе и Ялте", – отмечает Аксенов.

Летом подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил, что к строительству 17-километрового коллектора в Симферополе планируют приступить в конце 2019 – начале 2020 года.

Проектирование, строительство и эксплуатация объекта доверены ООО "Тоннельгеострой" из российского Санкт-Петербурга. Стоимость работ – 9,8 миллиарда рублей, срок сдачи в эксплуатацию назначен на декабрь 2022 года. По словам представителей подрядчика, пропускная способность коллектора должна составить 175 тысяч кубометров в сутки с учетом и сегодняшних потребностей, и перспектив жилой застройки. При этом проектировщики решили практически не использовать конструкции старого советского коллектора, который не был достроен.