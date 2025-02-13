Аксенов поручил минздраву решить проблему очередей на обследование

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.

"Важная тема – организация оптимальной маршрутизации пациентов как внутри медорганизации, так и между разными учреждениями. Работу нужно организовать так, чтобы у людей не было необходимости ездить в другой город для прохождения терапии. Должна решаться проблема, связанная с очередями на запись к врачу или на процедуру". – написал глава республики.