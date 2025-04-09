Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций всех муниципальных образований республики за неудовлетворительную организацию работы в рамках данных ранее поручений по выстраиванию коммуникации с председателями МКД и работе с управляющими организациями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года", – сказано в сообщении.