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Новости Крыма

Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма

09 апреля 2025, 13:51Новости

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций всех муниципальных образований республики за неудовлетворительную организацию работы в рамках данных ранее поручений по выстраиванию коммуникации с председателями МКД и работе с управляющими организациями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года", – сказано в сообщении.

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