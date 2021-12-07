Аксенов прокомментировал слухи о самоубийстве главы офиса "Аэрофлота"

Глава РК Сергей Аксенов не смог подтвердить или опровергнуть версию о самоубийстве директора крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот".
"Не знаю подробностей, – рассказал Аксенов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о версии самоубийства руководителя регионального подразделения авиаперевозчика. – С этим вопросом лучше обратиться в правоохранительные органы".
Ранее во вторник источник, близкий к силовым структурам, подтвердил РИА Новости Крым факт смерти главы крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот".