Новости Крыма

Аксенов прокомментировал слухи о самоубийстве главы офиса "Аэрофлота"

07 декабря 2021, 12:48Общество

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Глава РК Сергей Аксенов не смог подтвердить или опровергнуть версию о самоубийстве директора крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот".

"Не знаю подробностей, – рассказал Аксенов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о версии самоубийства руководителя регионального подразделения авиаперевозчика. – С этим вопросом лучше обратиться в правоохранительные органы".

Ранее во вторник источник, близкий к силовым структурам, подтвердил РИА Новости Крым факт смерти главы крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот".

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