Аксенов рассказал о строительстве новых больниц в Крыму

В 2021 году будет готово техническое задание по строительству двух новых больниц в Ялте и Феодосии. Об этом во время посещения нового медицинского многофункционального центра им. Семашко заявил глава РК Сергей Аксенов.

"В Феодосии больница вообще очень старая, практически невозможно ее реконструировать. Городскими властями был выделен участок земли 20 гектаров для строительства больницы на 450 койкомест. В 2021 году мы подготовим проектную документацию, технико-экономическое обоснование будет готово в феврале. По поручению президента строить будет ФМБА", – сообщил Сергей Аксенов. Землю под новую больницу в Ялте тоже уже нашли. "В Ялте выделено более 15 гектаров земли. Частные инвесторы отказались от нее в пользу города. Техническое задание готовят. Если президент принял решение, значит так оно и будет", – сообщил глава РК.