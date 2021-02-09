Новости Крыма Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе. Соответствующие изменения руководитель республики внес в свой указ о режиме повышенной готовности. "Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов", – сказано в документе. Кроме этого, Аксенов разрешил проводить на территории региона спортивные мероприятия, включенные в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

