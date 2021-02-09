Новости Крыма

Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

09 февраля 2021, 16:18Общество

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Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе. Соответствующие изменения руководитель республики внес в свой указ о режиме повышенной готовности.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов", – сказано в документе. Кроме этого, Аксенов разрешил проводить на территории региона спортивные мероприятия, включенные в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы.

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