Аксенов уволил главу антикоррупционного комитета Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил Александра Акшатина от должности руководителя Комитета по противодействию коррупции РК. Указ размещен на официальном интернет-портале крымского правительства.

"Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта", – говорится в документе. Акшатин родился в 1969 году в Казахстане. С 1986 по 2014 годы служил на различных должностях в специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и коррупцией органов внутренних дел и налоговой службы. В сентябре 2014 года возглавил комитет по противодействию коррупции Республики Крым.