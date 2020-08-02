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Аксенов уволил главу "Крымавтодора" за плохую работу

Аксенов уволил главу "Крымавтодора" за плохую работу

Сегодня, 13:36Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе. Об этом он сообщил на совещании о строительной отрасли.

"Мною принято сегодня решение руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко уволить, объявить выговоры начальнику Службы автомобильных дорог РК Александру Нефедову и его заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организованной работы на объектах", – сообщил Аксенов.

Он добавил, что должностные лица "Крымавтодора", "Службы автомобильных дорог РК" и ряда министерств и ведомств халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 11 августа глава Крыма совершил объезд строящихся и ремонтирующихся дорог Симферополя, после чего заявил, что разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

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