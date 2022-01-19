Аксенов вернул в Крым самоизоляцию и удаленку

С 24 января жители Крыма старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, а половина сотрудников государственных и муниципальных органов переводятся на дистанционный режим работы.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму в связи с пандемией COVID-19 внес глава республики Сергей Аксенов.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", – сказано в документе.

Руководители всех организаций, предприятий и учреждений республики обязаны перевести таких сотрудников на дистанционную форму работы.