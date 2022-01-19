Новости Крыма

Аксенов вернул в Крым самоизоляцию и удаленку

19 января 2022, 18:11Общество

3

С 24 января жители Крыма старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, а половина сотрудников государственных и муниципальных органов переводятся на дистанционный режим работы.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму в связи с пандемией COVID-19 внес глава республики Сергей Аксенов.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", – сказано в документе.

Руководители всех организаций, предприятий и учреждений республики обязаны перевести таких сотрудников на дистанционную форму работы.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх