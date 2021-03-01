Новости Крыма

Аксенов вновь заявил о безальтернативности опреснения воды в Крыму

01 марта 2021, 11:02Общество

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Опреснение морской воды является единственным гарантированным источником водоснабжения Крыма, злоупотреблять использованием подземных вод нельзя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением региона.

"Другого пути (кроме опреснения) нет. В Советском Союзе не такие были глупые ученые, не было бы необходимости рыть Северо-Крымский канал, если бы были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. С точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым выход сейчас – только опреснительные установки", – сообщил глава РК. Аксенов добавил, что специалисты пока не могут точно определить, какие последствия для экологии Крыма принесет выкачивание подземных вод.

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