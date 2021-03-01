Аксенов вновь заявил о безальтернативности опреснения воды в Крыму

Опреснение морской воды является единственным гарантированным источником водоснабжения Крыма, злоупотреблять использованием подземных вод нельзя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением региона.

"Другого пути (кроме опреснения) нет. В Советском Союзе не такие были глупые ученые, не было бы необходимости рыть Северо-Крымский канал, если бы были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. С точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым выход сейчас – только опреснительные установки", – сообщил глава РК. Аксенов добавил, что специалисты пока не могут точно определить, какие последствия для экологии Крыма принесет выкачивание подземных вод.