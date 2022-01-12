Новости Крыма

Аксенов высмеял инициативу Киевсовета назвать Россию "Московией"

12 января 2022, 13:13Общество

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал инициативу ряда депутатов Киевского городского совета, предложивших на официальном уровне использовать на территории Украины историческое название России "Московия". Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Львовского областного совета.

"С одной стороны, экзотические инициативы украинских политиков заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать. С другой – сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство", – сообщил Аксенов в Telegram.

По словам главы Крыма, украинские политики не могут генерировать идеи, пригодные для государственного строительства и способные объединить все общество, поэтому ничего, кроме русофобии, они предложить людям не способны.

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