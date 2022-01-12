Аксенов высмеял инициативу Киевсовета назвать Россию "Московией"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал инициативу ряда депутатов Киевского городского совета, предложивших на официальном уровне использовать на территории Украины историческое название России "Московия". Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Львовского областного совета.

"С одной стороны, экзотические инициативы украинских политиков заставляют вспомнить поговорку про кота, который известно, чем занимается, когда ему нечего делать. С другой – сам факт обсуждения подобных инициатив на официальном уровне – очередное свидетельство того, что Украина не состоялась как государство", – сообщил Аксенов в Telegram.

По словам главы Крыма, украинские политики не могут генерировать идеи, пригодные для государственного строительства и способные объединить все общество, поэтому ничего, кроме русофобии, они предложить людям не способны.