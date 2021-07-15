Аксенов взялся за выгребные ямы: переговоров с нарушителями не будет

Муниципальные власти Крыма провалили работу по контролю вывоза жидких коммунальных отходов из частных домовладений и выявлению нарушителей, сливающих отходы непосредственно в окружающую среду. Об этом в четверг сообщил глава РК Сергей Аксенов во время совещание по проблемным вопросам ЖКХ. Он уточнил , что работа не только не была выполнена, но и выявлены случаи предоставления недостоверных данных.

"В частности, в Симферополе на улице Родниковой происходит откачка выгребных ям. Но при этом никто (из чиновников, – ред.) никуда не выходил, наличие договоров на вывоз не проверял. В Сакском районе такая же ситуация", – заявил Аксенов и добавил что при этом "все отрапортовали, что работы были выполнены", однако кто и куда сливает отходы – неизвестно.