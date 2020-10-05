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Аксенов заявил о модернизации компании КрымТЭЦ

Аксенов заявил о модернизации компании КрымТЭЦ

05 октября 2020, 12:56Экономика Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что АО "Крымтеплоэлектроцентраль" ("КрымТЭЦ") ожидает модернизация, которая позволит ежедневно экономить значительное количество воды. Сэкономленные 11 тыс. кубометров воды в сутки будут направляться на нужды жителей крымско

"В планах реконструкция КрымТЭЦ, чтобы уменьшить объем расходуемой воды предприятием. Можно сэкономить 11 тыс. кубометров воды в сутки. КрымТЭЦ – предприятие частного характера, однако , тем не менее, совместными усилиями с коллегами такие мероприятия реализуем. Правительство РФ поддерживает наш план", – сказал Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением региона.

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