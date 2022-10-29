Аксенов заявил о завершении "эвакуации" с правого берега Херсонской области

В своем телеграмм-канале, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о совместной с заместителем Главы администрации Президента РФ Сергеем Кириенко рабочей поездке на правый берег Херсонской области.
"Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России", – радостно написал Аксёнов, фактически объявив о успешной "эвакуации" всех желающих жителей правого берега Херсонской области на безопасные территории Крыма и материковой части России.
Кроме этого, делегация ознакомилась с организацией работы и защиты Запорожской АЭС. Фото рабочей поездки Глава Крыма опубликовал в своём телеграмм-канале.
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