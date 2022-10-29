Новости Крыма Аксенов заявил о завершении "эвакуации" с правого берега Херсонской области В своем телеграмм-канале , Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о совместной с заместителем Главы администрации Президента РФ Сергеем Кириенко рабочей поездке на правый берег Херсонской области. "Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России", – радостно написал Аксёнов, фактически объявив о успешной "эвакуации" всех желающих жителей правого берега Херсонской области на безопасные территории Крыма и материковой части России. Кроме этого, делегация ознакомилась с организацией работы и защиты Запорожской АЭС. Фото рабочей поездки Глава Крыма опубликовал в своём телеграмм-канале. Все по теме: аксенов, эвакуация, херсон Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

