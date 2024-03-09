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Новости Крыма

Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом

09 марта 2024, 14:04Общество

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Народный артист России Сергей Никоненко считает Крым родным домом, где он "родился" как актер. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Симферополе.

"Для меня Крым – все равно, что мой родной в Москве переулок Сивцев Вражек и дом 44 в этом переулке, в котором я родился и в котором 82 года живу и не меняю прописки. И в Крыму, я, в общем-то, родился как артист", – рассказал Никоненко.

Первую свою роль в кино знаменитый актер сыграл в картине "Сердце не прощает", снятой в 1961 году на Ялтинской киностудии. По словам Никоненко, во время съемок этого фильма он познакомился и крепко подружился с артистами Зоей Федоровой и Михаилом Пуговкиным.

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