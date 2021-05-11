Новости Крыма Алуштинцу грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков через "закладки"



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Полицейские Алушты задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в значительном размере, проинформировала пресс-служба МВД по Крыму. "Установлено, что злоумышленник приобрел партию различных высокотоксичных наркотических средств синтетического происхождения, которую расфасовал на более мелкие дозы, не превышающие одного грамма, и сделал множество "закладок" на территории города", – уточняется в сообщении. Наркотики изъяты из незаконного оборота, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале мая крымские пограничники задержали 22-летнего гражданина Украины, который пытался провезти через границу наркотические средства в контейнере с зерном. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

