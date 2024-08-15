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Новости Крыма

Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

15 августа 2024, 12:41Общество

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В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, в дневные часы воздух прогреется до +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +29...+31.

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