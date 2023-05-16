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Новости Крыма

Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник

16 мая 2023, 10:17Новости

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Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон. На полуострове ожидается до 24 градусов тепла, рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ожидается сухая и теплая погода. Ветер восточный 7-12 м/с, 17-18 мая порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в гора

В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +22...24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +22…24 градуса.х +4…8; днем +21…26, в горах +15…20", – указали синоптики.

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