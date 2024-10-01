Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

В Кырджалийской области Болгарии в ходе археологических раскопок обнаружен квартал городской застройки, который очень напоминает поселение хоббитов из киноэпопеи "Властелин колец". Об этом информирует Болгарское национальное радио (БНР).

"Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", – сообщил репортер с места событий.

Раскопками на территории древнего фракийского города Перперикон занимается экспедиция во главе с известным болгарским археологом, профессором Николаем Овчаровым. Ученые обнаружили остатки фундаментов небольших домов площадью не более 20 квадратных метров, в которых жили целые семьи.