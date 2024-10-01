Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

Сегодня, 08:51Общество

4

В Кырджалийской области Болгарии в ходе археологических раскопок обнаружен квартал городской застройки, который очень напоминает поселение хоббитов из киноэпопеи "Властелин колец". Об этом информирует Болгарское национальное радио (БНР).

"Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", – сообщил репортер с места событий.

Раскопками на территории древнего фракийского города Перперикон занимается экспедиция во главе с известным болгарским археологом, профессором Николаем Овчаровым. Ученые обнаружили остатки фундаментов небольших домов площадью не более 20 квадратных метров, в которых жили целые семьи.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх