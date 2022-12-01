AstraZeneca подпишет эксклюзивный контракт на снабжение сил СВО медикаментами

Фармацевтическая компания AstraZeneca находиться на финальной стадии заключения контракта с Минобороны РФ на поставку медицинских препаратов для сил СВО. Юристы Минобороны и компании уже согласовали финальные проекты договора.

Рассчитывается, что AstraZeneca в новом бюджетном году обеспечит поставки медпрепаратов для сил СВО. Как сообщили в компании, кроме поставок по контракту, планируются и поставки в рамках социальной ответственности: "Мы – социально ответственный бизнес. Поэтому около 5% всех поставок будут осуществляться в рамках благотворительности. Естественно, в первую очередь мы просили Минобороны направлять эти препараты (предоставляемые бесплатно – ред.) в самые горячие точки, туда, где бойцы все время находятся под обстрелами – Херсон, Бахмут, Мариуполь".

По имеющейся информации, генеральный директор "АстраЗенека Россия и Евразия" – Ирина Панарина на этой неделе встретилась с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгением Бурдинским. Именно на этой встрече стороны договорились в первых числах 2023 года скрепить подписями и печатями договор о поставках медикаментов для Минобороны.

Напомним, портфель продуктов AstraZeneca включает в себя препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, гастроэнтерология, психиатрия, инфекционные болезни.

Ещё в марте 2022 года фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что продолжает работать в России и принимает все меры для бесперебойных поставок лекарств. Компания уточнила, что также не планирует останавливать производство на своем заводе в Калужской области. Все налоги и сборы за 2022 год, предусмотренные российским законодательством, компания заплатила в полном объеме. Кроме того, AstraZeneca увеличила объем благотворительной помощи участникам СВО: в настоящее время общий объем этой помощи составляет около 1 млрд. рублей.