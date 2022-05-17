Атлетическая сила: Керчанин попытался сдать ковш от экскаватора на металл

В Керчи нетрезвый ранее судимый местный житель украл со строительной площадки ковш от экскаватора. Его задержали его тогда, когда он вез добычу в пункт прима металлов на обычной тачке.

Как он сумел самостоятельно погрузить ковш в тачку, в сообщении не указано.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, 35-летнего мужчину по пути в металлоприемный пункт остановили обнаружившие пропажу рабочие.

"С помощью грузового автомобиля ковш был возвращен на место, а его владельцами было написано заявление в полицию", – сказано в сообщении пресс-службы.