Audi вместо безопасных дорог: в Севастополе чиновницу уволили за взятку

В Севастополе в связи с утратой доверия за коррупцию уволена сотрудница управления дорожного хозяйства департамента транспорта. На чиновницу заведено два уголовных дела по статье о взятке и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2020 году она была назначена представителем по контролю и приемке выполненных работ по реконструкции моста через суходол на проспекте Гагарина в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В ее задачи входил контроль выполненных работ по установке вентиляционных клапанов.