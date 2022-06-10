Новости Крыма

Audi вместо безопасных дорог: в Севастополе чиновницу уволили за взятку

10 июня 2022, 15:13Политика

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В Севастополе в связи с утратой доверия за коррупцию уволена сотрудница управления дорожного хозяйства департамента транспорта. На чиновницу заведено два уголовных дела по статье о взятке и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2020 году она была назначена представителем по контролю и приемке выполненных работ по реконструкции моста через суходол на проспекте Гагарина в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В ее задачи входил контроль выполненных работ по установке вентиляционных клапанов.

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