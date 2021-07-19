Аварии и ремонты в Симферополе: какие улицы будут без воды

Утром в понедельник сразу несколько районов Симферополя отключены от воды из-за аварий на сетях. Об этом проинформировали в ГУП РК "Вода Крыма". По информации предприятия, с 9:30 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Рылеева – Ломоносова ограничена подача воды на улицы Первомайскую, Ломоносова, Радищева, Генерала Родионова, Б. Хохлова, Гончарова, Мира, Пирогова (вместе с одноименным переулком), а также на проспекте Вернадского, улицах Курортной, Лескова, Кусакина и на прилегающих улицах и переулках.

Второй район города, который в понедельник временно останется без воды – улица Брестская с прилегающими улицами и переулками. Причина – авария на сетях на Ялтинском шоссе. Аналогично будет ограничено водоснабжение на улице Матросова из-за повреждения на водопроводе.