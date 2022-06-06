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Аварии на сетях оставили без воды часть Симферополя и Керчи

06 июня 2022, 10:07Происшествия в Крыму

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Аварии на сетях оставили без воды микрорайоны в Симферополе и Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".

Так, из-за повреждения на сетях ограничено водоснабжение симферопольского микрорайона Хошкельды. Ориентировочное время восстановления подачи – 15:00. Еще одна авария зафиксирована на улице Бела Куна, в связи с чем у жителей этого района до 17:00 также не будет воды. Подвоз будет осуществляться с 9:30 до 10:30 во дворе дома № 9.

Кроме того, повреждение сетей произошло и в Керчи – ориентировочно до 19:00 снижено давление на улицах Семафорная, Крылова, Паровозная, Пушкина, Пахомова и переулке Литвинский.

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