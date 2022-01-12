Новости Крыма

Аварии на сетях спровоцировали массовые отключения воды в Крыму

12 января 2022, 13:10Общество

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Аварийно-восстановительные работы проходят в среду на водопроводных сетях, в связи с чем в ряде населенных пунктов ограничена подача воды. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

Так, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в Симферополе без воды остались улица Сельвинского, переулки Лиственный и Розовый, Красногорский проезд и прилегающие улицы и переулки. Ориентировочное время завершения работ – 14:00.

В Евпатории из-за ремонта на сетях ориентировочно до 15:00 частично ограничено водоснабжение проспекта Победы, улиц 60 лет ВЛКСМ, Интернациональная.

В Феодосии также произошло повреждение водопроводных сетей, в зоне отключения оказались улицы Красноармейская, Греческая, Горького, а также прилегающие к ним. Специалисты рассчитывают завершить работы и восстановить подачу воды в 17:00.

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