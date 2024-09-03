Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма

Жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма во вторник утром остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в электросети произошло в поселке городского типа Войково и селах Бондаренково и Курортное", – говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада. Планируется, что на восстановление электроснабжения понадобится три часа, уточнили в компании.
Накануне вечером сообщалось, что часть крымской столицы и четыре прилегающих села оставались без света из-за аварии на сетях.