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Новости Крыма

Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма

03 сентября 2024, 10:40Общество

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Жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма во вторник утром остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в электросети произошло в поселке городского типа Войково и селах Бондаренково и Курортное", – говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада. Планируется, что на восстановление электроснабжения понадобится три часа, уточнили в компании.

Накануне вечером сообщалось, что часть крымской столицы и четыре прилегающих села оставались без света из-за аварии на сетях.

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