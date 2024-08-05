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Новости Крыма

Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света

Сегодня, 10:13Общество

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Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом информирует компания "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в пгт Понизовка, пгт Симеиз, с. Оползневое, с. Кацивели в городском округе Ялта", – говорится в сообщении.

По информации предприятия, восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.

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