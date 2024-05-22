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Новости Крыма

Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы

22 мая 2024, 11:05Общество

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Детские сады в Евпатории продолжат работать в режиме краткосрочного пребывания в среду 22 мая. Об этом рассказал глава администрации города Александр Юрьев.

"Завтра, 22 мая, в детских садах города будут работать дежурные группы в режиме кратковременного пребывания", – написал в своем Telegram-канале Юрьев.

Кроме того, школы продолжат работать в дистанционном формате. При этом в образовательных учреждениях сел Мирное и Новоозерное питание организовано не будет.

В детских садах сел Мирное, Новоозерное и Заозерное пищу будут готовить на бутилированной воде.

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