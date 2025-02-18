Алуштинские села Малореченское и Рыбачье во вторник частично остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

По данным предприятия, аварийное отключение в Малореченском произошло по улицам Парковой, Морской, Подгорной, Дижи, Больничной, Виноградной, Гайдукова, Миндальной.

В Рыбачьем света нет по Морской, Бедненко, Лучистой, Солнечной, Школьной, Речной, Хмельницкого, Туакской, Прибрежной, Центральной, Новоселов, Северной, а также в районе тракторного стана.