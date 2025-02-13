Авария оставила без света часть Симферополя

Симферополь частично остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом рассказали в компании "Крымэнерго".
Так, без света проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская.
Кроме того, нет электричества в переулках Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский.
"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – добавили в "Крымэнерго".