Новости Крыма Авария оставила без света часть Симферополя

Симферополь частично остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом рассказали в компании "Крымэнерго". Так, без света проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская. Кроме того, нет электричества в переулках Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский. "Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – добавили в "Крымэнерго". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

