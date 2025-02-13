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Новости Крыма

Авария оставила без света часть Симферополя

13 февраля 2025, 15:23Общество

2Симферополь частично остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом рассказали в компании "Крымэнерго".

Так, без света проспект Победы, улицы Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской, Киевская, Февральская.

Кроме того, нет электричества в переулках Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский.

"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – добавили в "Крымэнерго".

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