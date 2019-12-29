Авария под Алуштой: пострадало восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба российского МВД по Крыму.

"На автодороге Симферополь – Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали 8 человек", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что водитель микроавтобуса Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь по скользкой дороге, в результате допустив столкновение с грузовой автоцистерной, которая ехала впереди.

В итоге пострадали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

"Оперативно прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции пострадавшим была оказана первая помощь, все они были направлены в медицинское учреждение", – добавили в пресс-службе.

Полицейские проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. По информации ведомства, микроавтобус двигался по заказному коммерческому маршруту.

Из-за частых ДТП на дорогах аннексированного Крыма решили установить фото- и видеорегистраторы.

Сотрудники российского главка МЧС по Крыму ранее напоминали, что с начала 2019 года 747 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи 1112 гражданам.