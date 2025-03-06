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Новости Крыма

Авария под Судаком – обесточены два населенных пункта

06 марта 2025, 11:02Общество

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Два населенных пункта Судакского городского округа обесточены в четверг из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".

По данным пресс-службы, без света в настоящее время остаются населенные пункты Холодовка и Грушевка.

"Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили на предприятии.

В Симферополе в четверг также обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков.

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