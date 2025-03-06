Новости Крыма Авария под Судаком – обесточены два населенных пункта

Два населенных пункта Судакского городского округа обесточены в четверг из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". По данным пресс-службы, без света в настоящее время остаются населенные пункты Холодовка и Грушевка. "Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили на предприятии. В Симферополе в четверг также обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. В частности, без света останутся Альминская, Береговая, Крымской Правды, Оранжерейная, Данилова, Курганная, Озерная, Балтийская, Опытная, Севастопольская, ряд проездов и переулков. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

