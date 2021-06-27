Новости Крыма Авария со "скорой" в Симферополе: четверо в больнице

В Симферополе в аварии с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека, полиция проводит проверку. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Республике Крым. ДТП произошло на ул. Киевской. По предварительным данным, автомобиль "скорой", двигаясь с маячками и звуковым сигналом со стороны ул. Куйбышева в сторону площади Московской на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем КИА. "В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали. Все были доставлены в медицинское учреждение. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством", – сказано в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

