Авария в Тульской области не отразится на расписании поездов в Крым

Авария в Тульской области не повлияла на расписание движения поездов между Крымом и материковой частью страны. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель компании "Гранд Сервис Экспресс".

О приостановке продажи билетов на южные направления рассказала пресс-служба компании "Российские железные дороги" (РЖД). Как ранее информировалось , 12 июля на перегоне Лазарево – Щекино Московской железной дороги (МЖД) произошел сход с рельсов 15 вагонов грузового поезда. В результате аварии было приостановлено движение по перегону Лазарево – Щекино в Тульской области. "Временно закрыта продажа билетов на поезда, следующие по маршруту Москва – Адлер и обратно, в Курском и Белогородском направлении, в Санкт-Петербург и обратно", – сказано в сообщении.