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Новости Крыма

Автомобиль на скорости упал с моста в поселке под Феодосией

15 января 2024, 12:28Общество

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В поселке Коктебель водитель не справился с управлением и съехал с моста. Пострадавшего водителя пришлось деблокировать спасателям, рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

"13 января в 00:15 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в пгт. Коктебель произошло ДТП. <…> По прибытии стало известно, что водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением и допустил съезд с моста. Водитель оказался зажат конструкциями транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи.

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