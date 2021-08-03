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Бацарашкина и ее тренер получат 11 млн рублей от омских властей

03 августа 2021, 16:10Общество

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Двукратная олимпийская чемпионка Олмпиады-2020, старший инструктор спортивной базы в Симферополе при управлении Южного округа Росгвардии, уроженка Омска Виталина Бацарашкина и ее тренер получат премию в размере более 11 млн рублей за выступление в Токио. Средства будут выделены из бюджета Омской области, рассказал губернатор Александр Бурков во время встречи спортсменки в аэропорту.

"Виталина, большое вам спасибо за этот прекрасный результат, за эту феерическую стрельбу. Такие достижения нужно поощрять. Поэтому правительство Омской области приняло решение выплатить денежную премию нашей чемпионке и тренеру в размере более 11 млн рублей", – информирует Буркова пресс-служба правительства региона.

Он уточнил, что за две золотых и одну серебряную награды Бацарашкина получит 7,5 млн рублей из регионального бюджета, а ее тренер Наталья Кудрина – 3,7 млн рублей.

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