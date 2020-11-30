Новости Крыма Бахчисарайский район обеспечат водой за счет заброшенного карьера

Бахчисарайский район обеспечат водой за счет заброшенного карьера Воду из заброшенного карьера в селе Скалистое Бахчисарайского района, который также называют "Марсианским озером", планируется использовать для водоснабжения некоторых населенных пунктов региона. Об этом шла речь на совещании по проблемам водоснабжения Крыма в понедельник. В частности, глава республики Сергей Аксенов поручил предприятию "Вода Крыма" и министерству ЖКХ РК проработать данный вопрос в течение недели. "Жители обращают внимание, что нарушается график подвоза (воды). Есть водоем рядом, который можно использовать, на мой взгляд, для обеспечения водоснабжения села Скалистое… Отработайте в течение недели, выезжайте на место, смотрите, как максимально возможно использовать данный водоем для нужд Бахчисарайского района", – сообщил он. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

