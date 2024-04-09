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Новости Крыма

Балаклава частично обесточена

Сегодня, 10:45Общество

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Город Балаклава частично остался без света из-за аварии на сетях. Об этом утром в понедельник рассказали в "Севастопольэнерго".

"В 06:00 22 апреля произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители – частично г. Балаклава", – говорится в сообщении.

Для устранения аварии на место выехала оперативно-выездная бригада.

Позже в компании сообщили, что в 07.01 электроснабжение потребителей было восстановлено.

Накануне в Севастополе из-за аварии на сетях без электроснабжения остались две тяговые подстанции "Севэлектроавтотранс", сбой в сетях привел к увеличению интервала следования городских троллейбусов.

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