Новости Крыма

Балаклавская ТЭС под ударом

17 февраля 2023, 12:18Главная

Сегодня утром украинской стороной был совершен удар по Балаклавской ТЭС с помощью боевого беспилотного летательного аппарата.

О повреждениях официальная информация отсутствует, но на сайте Севастопольэнерго появился график отключений света в Балаклавском районе. Без света останется более 15 улиц с 9 утра до 17 часов вечера. Причиной отключений указано проведение неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения.

Очевидцы сообщают, что слышали хлопок со стороны ТЭС после чего в сторону станции направились аварийные службы.

Несмотря на заявления местных властей о полном контроле ситуации, фактически ежедневно на территории Крыма происходят те или иные происшествия, связанные с проведением специальной военной операции. Люди не могут чувствовать себя в полной безопасности.


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