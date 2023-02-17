Новости Крыма Балаклавская ТЭС под ударом Сегодня утром украинской стороной был совершен удар по Балаклавской ТЭС с помощью боевого беспилотного летательного аппарата. О повреждениях официальная информация отсутствует, но на сайте Севастопольэнерго появился график отключений света в Балаклавском районе. Без света останется более 15 улиц с 9 утра до 17 часов вечера. Причиной отключений указано проведение неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок со стороны ТЭС после чего в сторону станции направились аварийные службы. Несмотря на заявления местных властей о полном контроле ситуации, фактически ежедневно на территории Крыма происходят те или иные происшествия, связанные с проведением специальной военной операции. Люди не могут чувствовать себя в полной безопасности. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

