Банкам могут разрешить отказывать в подозрительных переводах

Сотрудникам банков предлагают разрешить отказывать клиентам в обслуживании и проведении денежных переводов, если есть подозрение в совершении мошеннических действий. С такой инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, собщает RT.

"Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий", – сказано в тексте обращения.

Владимир Петров считает, что это позволит создать дополнительный механизм защиты денежных вкладов россиян и станет препятствием для осуществления финансового мошенничества. По его словам, в последние годы участились случаи всевозможного мошенничества с банковскими накоплениями граждан. При этом злоумышленники чаще всего орудуют под видом сотрудников банков, служб безопасности и прочих структур. Они убеждают людей, что их сбережения находятся под угрозой, и, попадая под психологическое давление, люди совершают роковые ошибки.