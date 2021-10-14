Новости Крыма

Банкам могут разрешить отказывать в подозрительных переводах

14 октября 2021, 09:29Новости

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Сотрудникам банков предлагают разрешить отказывать клиентам в обслуживании и проведении денежных переводов, если есть подозрение в совершении мошеннических действий. С такой инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, собщает RT.

"Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий", – сказано в тексте обращения.

Владимир Петров считает, что это позволит создать дополнительный механизм защиты денежных вкладов россиян и станет препятствием для осуществления финансового мошенничества. По его словам, в последние годы участились случаи всевозможного мошенничества с банковскими накоплениями граждан. При этом злоумышленники чаще всего орудуют под видом сотрудников банков, служб безопасности и прочих структур. Они убеждают людей, что их сбережения находятся под угрозой, и, попадая под психологическое давление, люди совершают роковые ошибки.

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