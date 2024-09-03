Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований – санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года – подросла глубина бронирования, в том числе до нового года", – констатировал министр.

Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. "Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев", – сказал он.