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Новости Крыма

Бархатный сезон в Крыму – мест в отелях почти не осталось

03 сентября 2024, 10:44Общество

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Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований – санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года – подросла глубина бронирования, в том числе до нового года", – констатировал министр.

Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. "Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев", – сказал он.

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