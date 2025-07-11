Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары

Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор зоопарка Виктор Жиленко.

"Лемуры полюбили мороженое. На каждую особь по половинке мороженого в день выдаем однозначно. С радостью лопают. Настроение у них явно улучшается потому, что они после этого прыгают и радуются", – говорит Виктор Жиленко.

Тем же, кто не ест прохладные лакомства, положены усиленные водные процедуры, добавил директор парка.